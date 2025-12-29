مع افتتاحها الليلة.. "الجبر": " Six Flags " تجسد تحول رؤية 2030 إلى واقع نعيشه

مع افتتاح " Six Flags " الليلة داخل مدينة القدية، تقدّم الكاتبة الصحفية نوال الجبر قراءة حضارية لمسار رؤية السعودية 2030، بوصفها مشروعًا زمنيًا وسياديًا انتقل من مرحلة التخطيط إلى الفعل، ومن الإطار النظري إلى التجربة اليومية، متخذًا من مشروع القدية نموذجًا حيًا لتحوّل الرؤية إلى واقع عمراني واقتصادي وثقافي قابل للقياس والعيش.
وفي مقالها " الأفق الحضاري " في افتتاحية صحيفة " الرياض"، تؤكد الجبر أن الرؤية، منذ إطلاقها عام 2016، قطعت نحو تسعة أعوام من العمل المتواصل، تحوّلت خلالها من وثيقة توجيهية إلى واقع معاش، وتصف هذا المسار بأنه نهج تراكمي عزّز الثقة في الاتجاه، وكرّس القدرة على تحويل التخطيط إلى ممارسة يومية، حيث يُدار الزمن كقيمة، ويتحوّل التخطيط إلى تجربة تتسع عامًا بعد آخر.
تؤكد الجبر على القدية بوصفها أفقًا حضاريًا تتشكل فيه المدينة كخبرة ممتدة، تعيد تنظيم العلاقة بين الإنسان وفضائه. وتوضح الكاتبة أن المشروع لا يقدّم الترفيه بوصفه غاية، بل كجزء من منظومة حياة متكاملة، يصبح فيها الوقت استثمارًا، والتجربة قيمة، والمدينة ذاكرة حضرية تنمو مع الاستخدام.
وتتوقف الجبر عند افتتاح " Six Flags "داخل القدية الليلة، معتبرة إياه علامة توقيت ودلالة نضج تشغيلي، تؤكد جاهزية المشروع للدخول في مرحلة الإتاحة الفعلية. وترى أن حضور هذه العلامة العالمية يعكس قدرة القدية على دمج الخبرات الدولية في سياق محلي واعٍ، يضيف قيمة للاقتصاد والمحتوى وسلاسل الإمداد.
وترى الجبر أن المشروع يتجاوز البعد التشغيلي إلى تأسيس نموذج جديد للحوكمة الحضرية، حيث تتقاطع الإدارة مع التخطيط طويل المدى، وتتعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها رافعة للنمو، ومنصة لتنظيم الفرص وبناء القدرات.