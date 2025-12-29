مع افتتاحها الليلة.. "الجبر": " Six Flags " تجسد تحول رؤية 2030 إلى واقع نعيشه

وفي مقالها " الأفق الحضاري " في افتتاحية صحيفة " الرياض"، تؤكد الجبر أن الرؤية، منذ إطلاقها عام 2016، قطعت نحو تسعة أعوام من العمل المتواصل، تحوّلت خلالها من وثيقة توجيهية إلى واقع معاش، وتصف هذا المسار بأنه نهج تراكمي عزّز الثقة في الاتجاه، وكرّس القدرة على تحويل التخطيط إلى ممارسة يومية، حيث يُدار الزمن كقيمة، ويتحوّل التخطيط إلى تجربة تتسع عامًا بعد آخر.