"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.