"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الباحة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة وعيون الجواء وبريدة والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.