أصغر الممثلين السعوديين في COP30 يرفعون صوت الأطفال حول المناخ

مع انطلاق فعاليات مؤتمر COP30، أصبح للطفلين السعوديين شادي الحارثي وعبدالمحسن الشريهي من مشتركي منصة 51Talk لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال، فرصة غير مسبوقة للتواصل مع صناع القرار والخبراء العالميين حول قضايا المناخ.
ويشارك الطفلان في جلسات حوارية وورش عمل تركز على حلول مبتكرة لحماية البيئة واستدامة الموارد، مقدّمين أفكارهم حول كيفية مساهمة الأطفال في مواجهة التحديات المناخية.
تعكس مشاركتهما رؤية المملكة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في النقاشات العالمية حول الاستدامة.
كما تأتي هذه المشاركة ضمن جهود منصة فايف ون توك لدعم الأطفال السعوديين، وتطوير مهاراتهم اللغوية والفكرية، ومنحهم منصة لإيصال صوتهم للعالم، مؤكدة أن جيل اليوم قادر على الإسهام بشكل فعّال في رسم مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض.