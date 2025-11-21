أصغر الممثلين السعوديين في COP30 يرفعون صوت الأطفال حول المناخ

كما تأتي هذه المشاركة ضمن جهود منصة فايف ون توك لدعم الأطفال السعوديين، وتطوير مهاراتهم اللغوية والفكرية، ومنحهم منصة لإيصال صوتهم للعالم، مؤكدة أن جيل اليوم قادر على الإسهام بشكل فعّال في رسم مستقبل أكثر استدامة لكوكب الأرض.