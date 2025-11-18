أمير منطقة القصيم يزور محافظة عيون الجواء ويطّلع على المشاريع التنموية والمنجزات الصحي

تفقد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يرافقه الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، اليوم، محافظة عيون الجواء، للاطلاع على ما تحقق بالمحافظة من المشروعات التنموية والمنجزات الخدمية والصحية.
واطّلع سموه على خلال لقائه المسؤولين والأهالي وذلك بمركز الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الحضاري بالمحافظة على ابرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومشاريع تحسين المشهد الحضري، وتطوير الطرق والحدائق والمرافق العامة، إضافةً إلى المبادرات البيئية ومشاريع المعالجة والتحسين، التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.
كما اطلع سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على ما تحقق في القطاع الصحي بالمحافظة من التطوير لخدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة المراكز الصحية لخدمة الأهالي، إضافةً إلى استعراض خطط التوسع المستقبلية في الخدمات الطبية.
وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما شاهده من الجهود والمنجزات في محافظة عيون الجواء.
مؤكدًا أن المحافظة تشهد نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات بفضل الله ثم بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرص الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، موجهًا بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التميز.
ورفع محافظ عيون الجواء المكلّف ثامر الربيعة من جانبه، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه الزيارة الكريمة، التي تأتي امتدادًا لعناية سموه ودعمه الدائم للمحافظة ومشاريعها التنموية، مشيرًا إلى أن توجيهات سموه تُشكل دافعًا كبيرًا للجهات الحكومية لمضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من المنجزات التي تخدم أهالي المحافظة.
وفي نهاية الزيارة كرم سمو أمير منطقة القصيم فريق العمل بمستشفى عيون الجواء بمناسبة اجتياز معايير ومتطلبات المنشآت الصحية بوصفها صديقة لكبار السن.