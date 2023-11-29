"المغلوث": توقعات ببلوغ استقطاب "إكسبو 2030" 40 مليون زائر.. ومليار زيارة افتراضية

أكّد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث؛ أن "معرض إكسبو" هو الحدث العالمي الضخم، الذي يمتد عمره إلى أكثر من قرن ونصف القرن، تنقل بين عديدٍ من الدول، وبدأت تأثيراته على العالم تتحقق منذ عقود.
وقال "المغلوث": هناك مَن يتساءل عن الفائدة المرجوة من استضافة السعودية لهذا المعرض الضخم؟ ومن أهم ما يمكن الإجابة به هو العائد من هذه الاستضافة بعدما أعلنت أرقام الزوّار المتوقعة التي تبلغ 40 مليون زائر، ومليار زيارة افتراضية للمعرض.
وأضاف: فوز المملكة العربية السعودية يمثل تتويجاً لرؤيتها الطموحة 2030، ويدعم جهود البلاد في تقليص اعتمادها على النفط وتوفير موارد اقتصادية أكثر استدامة.
وأردف: من فوائد الحدث الأضخم عالميًا أيضًا تعزيز اقتصاد الرياض، وأثر ذلك سيمتد إلى ما هو أبعد، مثل الاستفادة من التكنولوجيا، ومشاركة المبدعين من حول العالم في "إكسبو الرياض" من خلال أركان دولهم، حيث يعد منصة لاستعراض نتاج التفكير الإبداعي في مجالات كثيرة ومنها التقنية والسياحة والصناعة المبتكرة.
وتابع: "إكسبو 2030" سيجعل المملكة بداية الانطلاق لكل جديد، وشرارة نحو مستقبل يتقد إبداعًا ومنه ستنطلق الشركات العالمية، وبذلك فإن "إكسبو" ما هو إلا بداية لما بعد "إكسبو" من مستقبل مزدهر ينطلق من العاصمة السعودية الرياض التي تتهيّأ لاستقبال ملايين الزوّار بتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وتهيئة المترو وطرق المواصلات من مطار الملك سلمان الدولي وصولاً إلى المعرض.
وقال "المغلوث": يعد المعرض فرصة جديدة لتعزيز مكانة السعودية كلاعب مهم على الساحة الدولية، يمكن المواطن السعودي، وكذلك السياسة السعودية من إبراز مدى كرم البلد وتسامحه وتقدمه اقتصادياً وفي مختلف المجالات.
وأضاف: من المتوقع أن تشهد السعودية خلال السنوات المقبلة زيادة في عدد الشركات والاستثمارات الأجنبية في عديد من القطاعات، ومن أهمها التشييد والأغذية والخدمات اللوجستية، لتواكب احتياجات زوّار المعرض وتطور الرياض بعد الفوز بمعرض إكسبو 2030.
وأردف: سيكون لدى السعودية نحو 70 ألف غرفة فندقية جديدة في الرياض خصيصاً للمعرض، ترتبط بمحطة قطار من مطار الملك سلمان، الجاري تطويره حالياً، ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة «قطار الرياض» التي تغطي كل أرجاء مدينة الرياض.
وتابع: من المتوقع أن يستقبل المعرض الذي يمتد لمدة 6 أشهر من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031 نحو 40 مليون زائر، ومليار زائر عبر الواقع الافتراضي.