"المغلوث": توقعات ببلوغ استقطاب "إكسبو 2030" 40 مليون زائر.. ومليار زيارة افتراضية

وأردف: من فوائد الحدث الأضخم عالميًا أيضًا تعزيز اقتصاد الرياض، وأثر ذلك سيمتد إلى ما هو أبعد، مثل الاستفادة من التكنولوجيا، ومشاركة المبدعين من حول العالم في "إكسبو الرياض" من خلال أركان دولهم، حيث يعد منصة لاستعراض نتاج التفكير الإبداعي في مجالات كثيرة ومنها التقنية والسياحة والصناعة المبتكرة.