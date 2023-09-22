الخرج تشهد برنامج فعاليات حافلًا لإحياء مناسبة اليوم الوطني الـ 93

وتتنوع الفعاليات التي أعدتها البلدية ما بين عروض فريدة ومميزة تقام لأول مرة في المحافظة؛ وهي: العرضة السعودية، الحفلات الغنائية، مدينة البهجة للأطفال، الفنون الموسيقية، عروض الألعاب النارية، ركن موروثنا لتعليم العرضة السعودية، أركان الفوتوبوث، ركن تراثنا لتعليم صنع الفخار، ألعاب الكرنفال، عروض الفرق الاستعراضية، عروض الـ Dj، بطولة كأس بلدية الخرج في لعبة الفيفا 23، المسيرة الوطنية، عروض الصوت والضوء، أركان الفوتراكس، عروض النافورة التفاعلية، أركان الأسر المنتجة، مراكز توزيع الهدايا الوطنية، بالإضافة لحضور ومشاركة أكثر من 15 مقدم طعام موجودة في مواقع الاحتفالات.