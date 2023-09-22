الخرج تشهد برنامج فعاليات حافلًا لإحياء مناسبة اليوم الوطني الـ 93

أطلقت بلدية محافظة الخرج برنامج فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، المشتمل على أكثر من 20 فعالية تغطي 7 مواقع مختلفة لمدة 3 أيام.
وفي مقدمة هذه الفعاليات الحفل الرسمي لاحتفالات محافظة الخرج باليوم الوطني 93، الذي سيقام تحت رعاية محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، مساء يوم السبت في ساحة الاحتفالات غرب المحافظة الساعة الـ 8 مساءً.
وتتنوع الفعاليات التي أعدتها البلدية ما بين عروض فريدة ومميزة تقام لأول مرة في المحافظة؛ وهي: العرضة السعودية، الحفلات الغنائية، مدينة البهجة للأطفال، الفنون الموسيقية، عروض الألعاب النارية، ركن موروثنا لتعليم العرضة السعودية، أركان الفوتوبوث، ركن تراثنا لتعليم صنع الفخار، ألعاب الكرنفال، عروض الفرق الاستعراضية، عروض الـ Dj، بطولة كأس بلدية الخرج في لعبة الفيفا 23، المسيرة الوطنية، عروض الصوت والضوء، أركان الفوتراكس، عروض النافورة التفاعلية، أركان الأسر المنتجة، مراكز توزيع الهدايا الوطنية، بالإضافة لحضور ومشاركة أكثر من 15 مقدم طعام موجودة في مواقع الاحتفالات.
وجهّزت البلدية 7 مواقع رئيسة في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفعاليات وبرامج الاحتفال المميزة وهي مركز احتفالات بلدية الخرج، حديقة الملك عبدالعزيز، حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، مبنى بلدية الخرج، ممشى طريق الملك سلمان، ممشى وادي غياضه، ممشى الخزامى.
وكانت بلدية محافظة الخرج قد وضعت أكثر من 4500 علم لترفرف في سماء المحافظة، واكتست الكثير من المعالم والميادين الرئيسة اللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 93.