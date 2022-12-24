مغادرة تترك تشوهًا.. شاهد جمال "المغامس" تُفسده أيدي المتنزهين

يُذكر أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها مراكز الأحياء بين فترة وأخرى لإزالة مثل هذه المخلفات من الموقع، لينعم به أشخاص آخرون؛ فيما تبذل أمانة العاصمة المقدسة منذ أمس جهودًا كبيرة في إزالة مخلفات الأمطار في الأحياء والطرق الرئيسية.