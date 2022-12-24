مغادرة تترك تشوهًا.. شاهد جمال "المغامس" تُفسده أيدي المتنزهين

ازدان المتنفس البري بشرق العاصمة المقدسة "المغامس"، بالأمطار التي شهدتها مكة المكرمة؛ مما جعل الإقبال عليها يزداد، مساء أمس؛ للاستمتاع بجمال الموقع بعد الأمطار.
وأفسدت روعةَ الموقع وجماله أيدي المتنزهين؛ فيما وثقت "سبق" جانبًا من التشوه البصري الذي أحدثه المتنزهون بتركهم لمخلفاتهم في موقع جلوسهم بعد مغادرتهم، دون أن يقوموا بتنظيفه؛ مما أحدث تشوها بصريًّا في الموقع.
يُذكر أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها مراكز الأحياء بين فترة وأخرى لإزالة مثل هذه المخلفات من الموقع، لينعم به أشخاص آخرون؛ فيما تبذل أمانة العاصمة المقدسة منذ أمس جهودًا كبيرة في إزالة مخلفات الأمطار في الأحياء والطرق الرئيسية.