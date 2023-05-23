"الصندوق الوطني" يدعم التنمية المستدامة في منظومة الاقتصاد.. ويستهدف الصناعة والزراعة

وبنظرة غير متعمقة، يستطيع كل من يطلع على أهداف الصندوق ورسالته وسياسته العامة، أن يدرك بأن الصندوق يستهدف من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة، بحلول عام 2030م، وهذا الهدف يندرج ضمن الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة الطموحة، التي أعلنت في وقت مبكر عقب الكشف عنها في صيف 2016 الثقة التامة في قدرات القطاع الخاص، ودعته إلى استغلال الفرص المتاحة، لأن يكون شريكاً في رحلة التنمية والتغيير والتطوير التي جاءت بها.