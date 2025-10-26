رؤية جديدة للابتكار والاستدامة يطرحها مؤتمر التأمين العالمي ( ingate )

وبالتوازي مع ثورة الابتكار، يضع المؤتمر مبادئ الاستدامة في قلب نقاشاته، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل التغيرات المناخية، حيث أصبح بناء قطاع مالي مرن ومسؤول ضرورة لا تقبل التأجيل، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الدور المزدوج لقطاع التأمين؛ فهو ليس فقط أداة لتخفيف الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر، بل هو أيضاً مجال استثماري واعد قادر على جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الخضراء ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام، فيما سيتبادل الخبراء الرؤى حول أفضل السبل لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في نماذج الأعمال، بما يعزز الشمول المالي ويدعم أهداف التنمية، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع رؤية السعودية 2030.