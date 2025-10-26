رؤية جديدة للابتكار والاستدامة يطرحها مؤتمر التأمين العالمي ( ingate )

الابتكار من أجل التحول، والاستدامة من أجل المستقبل؛ بهذين العنوانين العريضين، تستعد المملكة لتكون محط أنظار العالم باستضافتها مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) الذي تنظمه هيئة التأمين في محافظة الدرعية التاريخية. هذا الحدث الفريد، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يُعقد تحت رعاية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، ليشكل منصة استراتيجية محورية ترسم خارطة طريق جديدة ليس فقط لقطاع التأمين، بل للمنظومة المالية بأكملها.
ويواكب المؤتمر لحظة مفصلية عالميًا، حيث لم يعد الابتكار مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان النمو ومواجهة التحديات. وانطلاقًا من ذلك، سيجمع "ingate" نخبة من قادة الفكر وقيادات التأمين وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 100 متحدث دولي ومحلي، وما يزيد عن 150 جهة من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين ورواد التقنية المالية وصناديق الاستثمار.
وعلى مدار ثلاثة أيام، ستغوص أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل في كيفية تسخير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتعزيز الكفاءة، بل لإعادة تعريف العلاقة بين شركة التأمين والعميل عبر تطوير منتجات تأمينية وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأجيال القادمة، مما يفتح المجال أمام شركات التقنية التأمينية الناشئة (InsurTech) لعرض رؤاها الجديدة. وفضلًا عن الجلسات الحوارية، سيقام معرض ضخم على مساحة 15,000 متر مربع،
من المتوقع أن يستقطب أكثر من 7,000 زائر، ليكون بمثابة سوق للأفكار والشراكات.
وبالتوازي مع ثورة الابتكار، يضع المؤتمر مبادئ الاستدامة في قلب نقاشاته، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل التغيرات المناخية، حيث أصبح بناء قطاع مالي مرن ومسؤول ضرورة لا تقبل التأجيل، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الدور المزدوج لقطاع التأمين؛ فهو ليس فقط أداة لتخفيف الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر، بل هو أيضاً مجال استثماري واعد قادر على جذب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الخضراء ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام، فيما سيتبادل الخبراء الرؤى حول أفضل السبل لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في نماذج الأعمال، بما يعزز الشمول المالي ويدعم أهداف التنمية، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع رؤية السعودية 2030.
ويعكس تنظيم هذا الحدث العالمي في المملكة دورها الريادي الذي تضطلع به في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل القطاع المالي، حيث لا يمثل مؤتمر "ingate" تجمعًا لصناعة التأمين فحسب، بل هو منصة تؤسس لحوار عالمي مسؤول، وتؤكد التزام المملكة ببناء مستقبل اقتصادي متنوع، يعزز القدرة التنافسية لقطاعها المالي ليكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية تجاه الإنسان والكوكب.