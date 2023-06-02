شرطة جدة تطيح بـ4 مقيمين لترويجهم كميات من مادة الميثامفيتامين المخدر

قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهم 4.4 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.