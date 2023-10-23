"فيصل بن فرحان" يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو ويبحثان المستجدات الدولية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وبوركينا فاسو، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصةً التطورات في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.