لجنة كود البناء تنشر دليل متطلبات خدمات الاتصالات فـي المباني

وذكر الأمين العام أن الدليل شامل ومكمل لمتطلبات كود البناء ويتضمن الربط بين الخدمات العامة والمساحات المخصصة لخدمات الاتصالات بالمباني، ويشرح الدليل تمديد كابلات الاتصالات الرئيسية وغيرها من المتطلبات الخاصة بالاتصالات، ويهدف إلى توضيح الحد الأدنى المقبول من المتطلبات الإنشائية والمعمارية والتقنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لشبكة الاتصالات في جميع أنواع إشغالات المباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضمان تأسيس البنية التحتية وشبكات الاتصالات خلال مرحلة التخطيط الأولي للمبنى وفق معايير وطنية موحدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.