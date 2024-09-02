لجنة كود البناء تنشر دليل متطلبات خدمات الاتصالات فـي المباني

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تعديل كود البناء السعودي العام (SBC 201) وإضافة البند رقم (3112) الخاص بنظام الاتصالات في المباني، إضافة إلى نشر دليل متطلبات خدمات الاتصالات في المباني عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وذلك لضمان توافق البنية التحتية لخدمات الاتصالات في المباني مع أفضل الممارسات الدولية المتوافقة مع متطلبات كود البناء السعودي.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل، أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تعمل بجهود كبيرة للتكامل مع الجهات المختصة لإصدار الأدلة المعنية المتخصصة للتسهيل على المصممين مطابقة متطلبات تصميم المباني مع متطلبات كود البناء السعودي.
وذكر الأمين العام أن الدليل شامل ومكمل لمتطلبات كود البناء ويتضمن الربط بين الخدمات العامة والمساحات المخصصة لخدمات الاتصالات بالمباني، ويشرح الدليل تمديد كابلات الاتصالات الرئيسية وغيرها من المتطلبات الخاصة بالاتصالات، ويهدف إلى توضيح الحد الأدنى المقبول من المتطلبات الإنشائية والمعمارية والتقنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لشبكة الاتصالات في جميع أنواع إشغالات المباني العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضمان تأسيس البنية التحتية وشبكات الاتصالات خلال مرحلة التخطيط الأولي للمبنى وفق معايير وطنية موحدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وجرى إضافة دليل الاتصالات إلى مجموعة الأدلة التخصصية المتاحة على موقع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ويمكن للراغبين في الاطلاع على المتطلبات المتعلقة بخدمات الاتصالات في المباني زيارة صفحة الاشتراطات والأدلة الفنية على الموقع .