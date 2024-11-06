سعيًا للتنمية الشاملة.. "كفالة" يستعد لدعم لرواد الأعمال في "بيبان 24"

وتتضمن مشاركة برنامج "كفالة" في الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، حيث سيعرض البرنامج رؤيته حول أبرز التحديات والفرص في قطاع التمويل، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة رواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الدعم المالي وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، ويفخر البرنامج بإبراز 10 من قصص النجاح في مساحته الخاصة في باب المنشآت الناشئة لمستفيدين من منتجات ضمان التمويل.