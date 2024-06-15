شاهد من صعيد عرفات.. حاج تفيض دموعه خشية من الله راجيًا المغفرة والمثوبة

ومع هذه الأجواء الإيمانية، وثّقت عدسات قناة "الإخبارية" مشهدًا لحاج من ضيوف الرحمن يتضرع لله وقد فاضت دموعه خوفًا وخشية من الله، راجيًا من المولى أن يغفر له ما تَقدم وما تأخر من ذنبه، وأن يرزقه حسن المثوبة ويتقبله في عباده الصالحين.