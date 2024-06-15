شاهد من صعيد عرفات.. حاج تفيض دموعه خشية من الله راجيًا المغفرة والمثوبة

مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
ومع هذه الأجواء الإيمانية، وثّقت عدسات قناة "الإخبارية" مشهدًا لحاج من ضيوف الرحمن يتضرع لله وقد فاضت دموعه خوفًا وخشية من الله، راجيًا من المولى أن يغفر له ما تَقدم وما تأخر من ذنبه، وأن يرزقه حسن المثوبة ويتقبله في عباده الصالحين.
يشار إلى أن قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر واكبتها متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.