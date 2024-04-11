محليات

في الربوعة بعسير.. حرس الحدود يطيح بـ 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات

 استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
في الربوعة بعسير.. حرس الحدود يطيح بـ 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa (http://gdnc.gov.sa/)، وستعالج جميع

البلاغات بسرية تامة.

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الدوريات البرية لحرس الحدود
قطاع الربوعة

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