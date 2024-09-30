هيئة "الشورى" تعقد اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم، اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.