"لتبقى": 3 تصرفات تهدر الطاقة عند تشغيل المكيف بالمنزل

وقالت الحملة: إن هناك معايير محددة ينبغي الالتزام بها قبل شراء جهاز التكييف، وأثناء تشغيله، وأضافت: "عند شراء جهاز المكيف، ينبغي التأكد من أنه يتمتع بمستوى أخضر في بطاقة استهلاك الطاقة، والابتعاد نهائيًا عن الأجهزة التي لا تتمتع بمستوى أخضر؛ تجنبًا لمزيد من استهلاك الوقود".