"لتبقى": 3 تصرفات تهدر الطاقة عند تشغيل المكيف بالمنزل

استَبَقَت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) قدوم فصل الصيف فعليًا، ودعت إلى التعامل الأمثل والمثالي مع أجهزة التكييف في المنازل والشركات، مشددة على أن أجهزة التكييف تعتبر الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية من بين الأجهزة المنزلية.
وقالت الحملة: إن هناك معايير محددة ينبغي الالتزام بها قبل شراء جهاز التكييف، وأثناء تشغيله، وأضافت: "عند شراء جهاز المكيف، ينبغي التأكد من أنه يتمتع بمستوى أخضر في بطاقة استهلاك الطاقة، والابتعاد نهائيًا عن الأجهزة التي لا تتمتع بمستوى أخضر؛ تجنبًا لمزيد من استهلاك الوقود".
وأضافت: "عند تشغيل جهاز المكيف، توجد نصائح وإرشادات عدة، الالتزام بها يثمر ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيلها، ودعت إلى تجنّب تصرفات بعينها، تؤدي إلى هدر الطاقة"، وقالت إن "تثبيت درجة حرارة المكيف على درجة 18 درجة مئوية، وعدم إغلاق النوافذ والأبواب أثناء عمله، وتركه يعمل عند مغادرة الغرفة، يشير إلى هدر المزيد من الطاقة".
وشددت الحملة على أهمية إجراء الصيانة الدورية لجهاز المكيف، والتأكد من أنه يعمل بكفاءة عالية، دون أي أعطال، قد تؤثر على أدائه ودرجة كفاءته، مع هدر الطاقة.