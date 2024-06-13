إنجاز طبي مميز.. أول نقل إسعافي جوي من برج الساعة بموسم الحج

نجحت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في إنقاذ "حاج من الجنسية الأفريقية" في المسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقّت بلاغًا عند الساعة "10:30" صباح اليوم، يفيد بوجود مريض يعاني من ألم في الصدر بالحرم المكي الشريف. وأضافت: عند وصول الفريق الإسعافي تبيّن وجود رجل في العقد السادس من العمر يعاني من ألم في الصدر.
وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات، قامت الفرق الإسعافية بالكشف وإجراء تخطيط قلب للمريض، وتمّ نقل المريض عن طريق الإسعاف الجوي من مهبط وقف برج الساعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية كأول حالة إسعافية تنقل من المهبط في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم حج 1445هـ.