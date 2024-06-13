إنجاز طبي مميز.. أول نقل إسعافي جوي من برج الساعة بموسم الحج

وأوضحت الهيئة أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقّت بلاغًا عند الساعة "10:30" صباح اليوم، يفيد بوجود مريض يعاني من ألم في الصدر بالحرم المكي الشريف. وأضافت: عند وصول الفريق الإسعافي تبيّن وجود رجل في العقد السادس من العمر يعاني من ألم في الصدر.