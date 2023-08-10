إغلاق أسفل طريق الميناء وفوق نفقه بالدمام لمدة 10 أيام.. صيانةٌ وإليك البديل

وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وتحقيق رضا المستفيدين، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للازدحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وفي حال وجود أي ملاحظات، يرجى الاتصال على مركز البلاغات (940).