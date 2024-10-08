"بلدية بيشة" تنجز أكثر من 47 مشروعًا خدميًا لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية

تمكنت بلدية محافظة بيشة من إنجاز أكثر من 47 مشروعاً خدمياً شملت تطوير الحدائق العامة، وتنفيذ مشاريع أنسنة، وإنشاء ساحات عامة، بالإضافة إلى تطوير الأحياء السكنية وأعمال السفلتة والإنارة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مبادرات البلدية لتحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة، بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.
وتعد هذه المشروعات جزءًا من خطة التطوير الشاملة التي تسعى لمواكبة النمو السكاني المتزايد والتوسع التجاري والاقتصادي في بيشة، مما يستدعي توفير بنية تحتية حديثة تساهم في تحسين الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.
وفي سياق متصل، تستمر بلدية بيشة في تنفيذ مشاريع إضافية تتعلق بتوسيع شبكة الإنارة، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين البنية التحتية من خلال أعمال السفلتة.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مظهر المدينة الحضري وتوفير بيئة مستدامة تلبي تطلعات السكان وتواكب التطور المستمر في المحافظة.