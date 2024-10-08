"بلدية بيشة" تنجز أكثر من 47 مشروعًا خدميًا لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية

وتعد هذه المشروعات جزءًا من خطة التطوير الشاملة التي تسعى لمواكبة النمو السكاني المتزايد والتوسع التجاري والاقتصادي في بيشة، مما يستدعي توفير بنية تحتية حديثة تساهم في تحسين الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.