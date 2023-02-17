مؤيد أم معارض؟.. جدل بوسائل التواصل حول إمكانية تعبئة وقود المركبات عكس اتجاه المحطات

من جهته، يقول عبدالله باوزير إن ذلك يعود إلى تنظيم المحطة، فإن سمحت فلا مشكلة، على ألا يكون هناك تعدٍّ على مسار السيارات الأخرى. ولو تم وضع "ليات" مضخات الوقود طويلة، تصل إلى الجهة الأخرى من السيارة، لحُلَّت المشكلة.