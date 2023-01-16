"الدرعية" تشهد انطلاق المرحلة الثانية من رحلة "إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية"

وتابع إيفانز: الرحلة ستواصل مسيرتها على خطى الرحلة السابقة بين المنحدرات والنفود والجبال والوديان في أرض الجزيرة العربية وصعوبتها حتى يحط رحالة في (قصر شبرا) بمحافظة الطائف، ومن ثم سيكمل مسيرته الأخيرة عبر الإبل من أعالي الجبال والوديان وصولاً إلى جدة (بيت نصيف) ليسجل نهاية تلك المسيرة بعد قطعه مئات الكيلومترات في (جدة التاريخية) أو ما يعرف بالبلد، مسجلاً بذلك ما يقارب مسيرة 1300 كيلومتر من الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها، بهدف التعرف على الصحراء، وجمع بيانات علمية.