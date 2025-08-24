سد الفجوة بين تقنية المعلومات والتقنية التشغيلية: سبب اعتماد مستقبل الطاقة في المملكة العربية السعودية على المراقبة الذكية

يُعد قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية أحد أكثر القطاعات تعقيدًا في العالم، حيث يشمل منصات الحفر في المرحلة الأولية، والنقل في المرحلة الوسطى، ومصافي التكرير في المرحلة النهائية. ومن خلال منصتي " هايف وآي كنترول " من شركة " إتش سي إل "، يكون لدى كيانات تشغيل أنشطة النفط والغاز رؤية واضحة على جميع المستويات عبر البنية التحتية، والعمليات التنموية، والتطبيقات، والعمليات التجارية الأساسية. ومع الإضافة الجديدة لتقنية التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي، توفر المنصة معلومات لحظية لاتخاذ القرارات من خلال محاكاة السيناريوهات التجارية عند صدور التنبيهات، حيث توجه المستخدمين بالإجراءات الموصى بها، مما يتيح إبجاد حلول أسرع، ويسهم في تقليل المخاطر، وتعزيز كفاءة العمليات.