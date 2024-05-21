"الندوة" تفتتح مركزًا تنمويًا بـ"جيغاوا" النيجيرية.. وحاكم الولاية يثمن جهود المملكة

وأشاد الحضور وعلى رأسهم وزير التعليم بالولاية الدكتور عيسى يوسف بالإنجازات الباهرة التي تحققها الندوة العالمية على المستوى الإنساني والشبابي وبرامجها الهادفة من الآبار والمراكز والقوافل الطبية وغيرها من الأعمال التي تشهد على الحرص الدؤوب للمملكة العربية السعودية على تقديم المساعدة وخدمة المحتاجين في كل مكان.