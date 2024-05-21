"الندوة" تفتتح مركزًا تنمويًا بـ"جيغاوا" النيجيرية.. وحاكم الولاية يثمن جهود المملكة

قدم حاكم ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا عمر ناميدي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على جهودها الانسانية والتنموية العظيمة وخدماتها المتوالية للمجتمع النيجيري.
جاء ذلك في الحفل الذي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة افتتاح مركز تنموي تعليمي جديد بالولاية، حيث يضم المركز مسجدًا وبئرًا و٦ فصول دراسية وغرف إدارية.
وأشاد الحضور وعلى رأسهم وزير التعليم بالولاية الدكتور عيسى يوسف بالإنجازات الباهرة التي تحققها الندوة العالمية على المستوى الإنساني والشبابي وبرامجها الهادفة من الآبار والمراكز والقوافل الطبية وغيرها من الأعمال التي تشهد على الحرص الدؤوب للمملكة العربية السعودية على تقديم المساعدة وخدمة المحتاجين في كل مكان.
ويأتي هذا المركز ضمن سلسلة من المراكز التي تنفذها الندوة في نيجيريا وفي مختلف الدول الإفريقية، حيث تسهم بفاعلية في تلبية احتياجات المجتمعات السكانية المختلفة في هذه الدول.