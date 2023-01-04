دليل "التعليم" لتعليق الدراسة.. سرعة الرياح والسحب شروطٌ قبل اتخاذ القرار

كشف دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الصادرة من إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، عن حالات وشروط تعليق الدراسة في الظواهر الجوية وغيرها، بالاستناد إلى بيانات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومن بينها التقلبات الجوية في حالة وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنعدم فيها الرؤية الأفقية لمسافة أقل من 500 متر.