دليل "التعليم" لتعليق الدراسة.. سرعة الرياح والسحب شروطٌ قبل اتخاذ القرار

كشف دليل تعليق الدراسة وآلية البلاغات الصادرة من إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، عن حالات وشروط تعليق الدراسة في الظواهر الجوية وغيرها، بالاستناد إلى بيانات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، ومن بينها التقلبات الجوية في حالة وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنعدم فيها الرؤية الأفقية لمسافة أقل من 500 متر.
واشتمل الدليل على الإشارة إلى حالة وجود رياح وأعاصير تبلغ سرعتها من 50- 69كم/ الساعة، وفي حالة وجود سحب ركامية يُتوقع هطول أمطار غزيرة منها، وفي حالة وجود ظواهر جوية غير عادية، قد ينتج عنها مضاعفات تؤثر سلبيًّا على سير الحياة.
وتَطرق دليل تعليق الدراسة كذلك إلى الحالات التي يتم فيها التحذير في حالة وجود رياح سطحية تصل سرعتها إلى 70كم/ ساعة فأكثر، وفي حالة انعدام الرؤية الأفقية ووجود ظواهر جوية غير عادية قد ينتج عنها مضاعفات تؤثر سلبيًّا على سير الحياة مثل هطول أمطار غزيرة.
وبحسب الدليل؛ فإنه في حالة التنبيه المتقدم؛ تتولى الأرصاد إبلاغ مركز القيادة والسيطرة في المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة التعليم.. وفي حالة التحذير تستمر الأرصاد في إبلاغ مركز القيادة والسيطرة في المديرية العامة للدفاع المدني فقط، الذي بدوره يتولى إبلاغ وزارة التعليم.
وتقوم وزارة التعليم بالعمل على مدار الساعة في استقبال بلاغات التنبيه المتقدم والتحذيرات الواردة من الجهات المعنية وتمريرها إلى فروعها في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
من جانبهم، يتولى مديرو التعليم في المناطق والمحافظات تعليق الدراسة في المناطق المشمولة بالتنبيه المتقدم، بعد التأكد من احتمالية استمرار الظاهرة أو وصولها أثناء أو بعد بداية الدراسة، مع أهمية الرجوع إلى مديرية الدفاع المدني في المنطقة للتأكد من خطورة الحالة.
ويتم إلزام جميع المدارس بإيجاد وسيلة اتصال سريعة بين المدرسة وأولياء الأمور، يتم من خلالها إبلاغهم بالحالة، والحاجة للحضور إلى المدرسة بأسرع وقت ممكن لتسلّم أبنائهم.