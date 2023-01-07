"فنون العمارة" تنظم "ديزايناثون" لمعالجة التحديات المتعلقة بقطاع التصميم

ويركز "ديزايناثون" على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها وحول التحديات العالمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم "التصميم التشاركي"، وذلك من خلال تنوع تخصصات أعضاء الفريق الواحد، لتكون بخلفيات تصميمية على وجه الخصوص، وخلفيات أخرى داعمة، مثل التقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والهندسة، والطب، وغيرها، إضافة إلى تطبيق "منهجية التفكير التصميمي" للمساعدة في إيجاد الحلول، بدعم مباشر من خبراء مختصين.