"صحة رَجُل".. حملة توعوية ينفّذها طلاب "جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"

تهدف الحملة إلى رفع الوعي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أهم وأشهر أمراض الذكورة التي تصيب الرجل، إلى جانب التوعية بالوقاية منها وتعزيز صحة الرجل؛ حيث تقام فعاليات الحملة في ردسي مول جدة يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23 نوفمبر 2022م، من الخامسة عصرًا حتى العاشرة مساءً.