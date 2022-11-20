"صحة رَجُل".. حملة توعوية ينفّذها طلاب "جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"

ينظّم برنامج الحملات الصحية بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني؛ حملة "صحة رَجُل"، بالتزامن مع شهر التوعية بصحة الرجل، الذي يأتي عالميًّا تحت شعار "موڤمبر".
تهدف الحملة إلى رفع الوعي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أهم وأشهر أمراض الذكورة التي تصيب الرجل، إلى جانب التوعية بالوقاية منها وتعزيز صحة الرجل؛ حيث تقام فعاليات الحملة في ردسي مول جدة يومي الثلاثاء والأربعاء 22-23 نوفمبر 2022م، من الخامسة عصرًا حتى العاشرة مساءً.
وأوضح الطالب "سراج الغامدي" من برنامج الحملات الصحية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، أن الحملة تأتي في إطار الجهود الطلابية لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وهي واحدة من ست مبادرات سيتم تقديمها للمجتمع على مدار العام، وتستهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول العديد من المواضيع الصحية المختلفة.
وأضاف أن حملة "صحة رَجُل" تهدف إلى تسليط الضوء على صحة الرجل وتوعية المجتمع بأشهر أمراض الذكورة مثل سرطان البروستاتا، وتضخم البروستاتا، وسرطان الخصيتين، ودوالي الخصية، وغيرها من الأمراض، وتوعية كافة أفراد المجتمع بتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها، خصوصًا مع قلة الوعي المجتمعي بالرغم من أنها تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعًا.