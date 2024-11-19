القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أشخاصًا مخالفين لنظام البيئة

كما تَمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة مكة المكرمة، من القبض على المواطن عبدالعزيز أحمد الزهراني؛ لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و(361) ذخيرة هوائية، و(25) كائنًا فطريًّا مَصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.