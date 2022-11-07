هيئة النقل تُنفّذ أكثر من 180 ألف عملية فحص خلال أكتوبر

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر، نتج عنها (180.129) عملية فحص، في أنشطة النقل البري، منها (177.516) عملية فحص لمركبات النقل، و(453) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2.160) زيارة.
ونفذت الفرق الرقابية (1.793) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و(13) زيارة ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (23.469) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (18.067) مخالفة، بينما سجلت الفرق (54) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أكتوبر (89%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (97%)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100%).
وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - "منشآت"، وأخيرًا نشاط تأجير السيارات.
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت (15.496) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ(13.121) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (6.796) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (1.517) مخالفة.