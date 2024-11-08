المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي الـ12 بمصر باستعراض تجاربها في التنمية المستدامة

وشهد جناح المملكة في المنتدى إقبالاً من الوفود الدولية المشاركة في الحدث الأكبر عالمياً في القطاع الحضري، كذلك تفاعل الزوار مع العديد من المشاريع والمبادرات التنموية الرائدة التي تستعرضها الجهات السعودية في المنتدى، من بينها مشاريع التخطيط الحضري المستدام ومشاريع تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، ومبادرات مواجهة التحديات البيئية.