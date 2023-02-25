"بوليفارد رياض سيتي" تحتفي باليوم الوطني الكويتي الثاني والستين

وتشارك منطقة بوليفارد رياض سيتي في العديد من الفعاليات الاحتفالية بالأيام الوطنية للدولة الشقيقة والصديقة؛ إذ تسهم في صناعة أجواء ترسخ العلاقات، وتعزز المشاعر النبيلة بين الشعوب، كما ترسخ القيم الوطنية في السعودية، واعتزازها بعلاقاتها مع مختلف دول العالم.