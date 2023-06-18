تطبيق إياس القانوني يغلق جولة استثمارية رئيسية

أعلن تطبيق إياس القانوني -أول منصة رقمية قانونية سعودية- عن إغلاق جولة استثمار رئيسية (Seed) بمشاركة مكاتب عائلية ومجموعة الرياض للمستثمرين الملائكيين وعدد من المستثمرين الملائكيين، ويؤكد المؤسسون: أن الجولة التي تمت ستكون دافعًا قويًّا للتوسع في قطاع الخدمات القانونية الرقمية؛ حيث يُعد سوق الخدمات القانونية في السعودية واعدًا وكبيرًا، ويُقَدر حجمه بأكثر من 20 مليار ريال.
واستقبل "إياس" منذ الانطلاقة أكثر من 30 ألف طلب لخدمات قانونية متعددة، في أكثر من 16 تخصصًا قانونيًّا، قام بتنفيذ هذه الخدمات مئات المحامين السعوديين المتخصصين والمرخصين من قِبَل وزارة العدل.
وقد انطلق تطبيق إياس في أواخر عام 2018م على يد المؤسسين عبدالرحمن التركي وم. بدر الدريعي؛ ليكون أول منصة قانونية سعودية تقدم حلولًا مبتكرة في التقنية القانونية من خلال نموذج عمل نوعي يربط بين العميل الفرد والمحامي بطريقة مؤتمتة بالكامل، وأضيفت العديد من الخدمات والابتكارات للنموذج الأساسي والتي بدورها تسهل طلب وتقديم الخدمات القانونية رقميًّا.
يحتوي "تطبيق إياس" على معلومات أكثر من 1.500 محامي ومستشار قانوني متخصص ومرخص في السعودية؛ حيث يستطيع طالب الخدمة القانونية تصفح ملفات المحامين، والاطلاع على التفاصيل الأساسية والمهنية، وكذلك تقييمات العملاء والأتعاب المالية وغيرها؛ ليحدد المحامي الأنسب لاحتياجه بكل سهولة.
اتخذ تطبيق إياس "محاميك متصل الآن" شعارًا لفظيًّا له؛ ليؤكد القيمة الأساسية من نموذجه: يستطيع الشخص في أي وقت ومن أي مكان الوصول إلى محامٍ متخصص في موضوعه أو مشكلته، وطلب خدمة قانونية منه في دقائق معدودة، بتكلفة عادلة ومناسبة، ويتم ذلك بواسطة عدة خيارات إما محادثة فورية أو اتصال مباشر.
وقد أفاد عبدالرحمن التركي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق إياس، بأن فريق إياس، يسعى دومًا بشغف واهتمام إلى الاستمرار في خلق وتطوير حلول استثنائية وعملية في الوصول السريع لمحامٍ خبير ومتخصص في ذات احتياج طالب الخدمة، وأخذ أي خدمة قانونية بسهولة وجودة عالية مع المحافظة على معيار تكلفة منافس ومناسب.
وأضاف: إننا مؤمنون أيضًا بحاجة سوق الأعمال لمثل هذه الحلول الرقمية في القطاع القانوني؛ ولذا في بداية عام 2023م أطلقنا منتج "إياس أعمال" بأسلوب وطريقة تتواءم مع احتياجات قطاع الأعمال في السعودية، وخصصنا له أفضل المحامين في النظام التجاري والعمالي، بنموذج عمل ذي تكلفة منافسة جدًّا.
وأكد أن طموح فريق إياس عالٍ، وأن السوق ناشئ وخصب لصناعة نجاحات متميزة بإذن الله.
كما أوضح م.بدر الدريعي الشريك المؤسس ورئيس قطاع تقنية المعلومات؛ أن الطفرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي جعلتنا شغوفين أكثر بابتكار مزيد من الحلول الرقمية المتميزة في التقنية القانونية، ونطمح إلى القيام بنقلة نوعية ثانية لهذا السوق الضخم قيمة واحتياجًا.