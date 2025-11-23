واجهة عسير البحرية.. فعاليات متواصلة وإقبال متزايد في إجازة الخريف

وتحتضن الواجهة مجموعة متكاملة من الأنشطة والمرافق، تشمل مطاعم ومقاهي مطلّة على البحر، عروضًا فنية ومسرحية، جلسات هادئة على امتداد الساحل، إلى جانب الأنشطة والرياضات البحرية، ألعاب الأطفال، والشاطئ النسائي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لكافة أفراد العائلة.