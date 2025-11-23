واجهة عسير البحرية.. فعاليات متواصلة وإقبال متزايد في إجازة الخريف

تشهد واجهة عسير البحرية إقبالًا متزايدًا من العائلات والسيّاح تزامنًا مع إجازة الخريف، وذلك ضمن فعاليات موسم "ترحاب"، حيث أسهم اعتدال الأجواء وتنوّع البرامج الترفيهية في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية أولى في المنطقة خلال هذه الفترة.
وتحتضن الواجهة مجموعة متكاملة من الأنشطة والمرافق، تشمل مطاعم ومقاهي مطلّة على البحر، عروضًا فنية ومسرحية، جلسات هادئة على امتداد الساحل، إلى جانب الأنشطة والرياضات البحرية، ألعاب الأطفال، والشاطئ النسائي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لكافة أفراد العائلة.
من جهته، أكّد رئيس بلدية الساحل المهندس أحمد بن عبدالقادر أبو عابد، أن الواجهة البحرية أصبحت وجهة مفضّلة للزوار بفضل تكامل خدماتها وتواصل أعمال تطويرها.
وأشار إلى أن البلدية تعمل باستمرار على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الرقابة على المنشآت والمرافق، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس مكانة عسير كوجهة على مدار العام.