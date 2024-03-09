يستمر 11 دقيقة بعد الغروب.. "مرصد جامعة المجمعة" يُنهي استعداداته لترائي الهلال غدًا

أنهت جامعة المجمعة -ممثلة في وحدة الرصد بمرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير- الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ يوم غد الأحد، في الموقع الخاص بها.
وأوضح المرصد الفلكي بالجامعة أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024م حسب تقويم أم القرى؛ تُفيد المعطيات الحسابية بأن الاقتران سيحدث يوم الأحد الساعة 12 ظهرًا، وتغرب الشمس الساعة 6:04م، ويغرب الهلال الساعة 6:15م".
وأضاف: "ظروف الرصد حسب الاستقراء للطقس، أنه صحو بوجه عام، وستكون الرياح شمالية شرقية من 13- 24 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 28% ودرجة الحرارة 26 درجة مئوية".
وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي قد بيّن في وقت سابق، أن مدة بقاء الهلال في الأفق بعد غروب الشمس مساء غد الأحد؛ 13 دقيقة في سماء مكة والمدينة وتبوك؛ فيما بيّن أن الهلال سيبقى 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل، وحدد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ١١ دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر؛ وهذا يؤكد إمكانية رؤية الهلال في عدد من مدن ومناطق المملكة مساء غد الأحد 29 شعبان 1445هـ ما لم يُحجَب الهلال بغيم أو قَتَر.
وكانت الجامعة قد قامت بإنشاء المرصد والعمل على تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنية، وإمداده بالخبرات الأكاديمية والعلمية، إضافة إلى دعمه بالخبرات في مجال الترائي، وفي مجال الحساب الفلكي".
وتشارك الجامعة من خلال المرصد في إحياء سنة الترائي، وتنفيذ دعوة ولاة الأمر لعموم المسلمين في ترائي هلال شهر رمضان في هذا اليوم؛ حيث تضع الجامعة كافة إمكاناتها في مجال الرصد والترائي في خدمة هذه الشعيرة العظيمة".