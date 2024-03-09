يستمر 11 دقيقة بعد الغروب.. "مرصد جامعة المجمعة" يُنهي استعداداته لترائي الهلال غدًا

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي قد بيّن في وقت سابق، أن مدة بقاء الهلال في الأفق بعد غروب الشمس مساء غد الأحد؛ 13 دقيقة في سماء مكة والمدينة وتبوك؛ فيما بيّن أن الهلال سيبقى 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل، وحدد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ١١ دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر؛ وهذا يؤكد إمكانية رؤية الهلال في عدد من مدن ومناطق المملكة مساء غد الأحد 29 شعبان 1445هـ ما لم يُحجَب الهلال بغيم أو قَتَر.