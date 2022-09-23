الرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو الدوائية" في اليوم الوطني: المملكة ستصبح مركزًا عالميًّا لصناعة الأدوية

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" خالد بن صالح الخطاف، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة -حفظهم الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (92) لتوحيد ربوع المملكة، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية الداعمة لتحقيق منظومة الأمن الدوائي في المملكة -تحت قيادة حكومتنا الرشيدة- إحدى الخطوات الرائدة وأهم مستهدفات رؤية 2030؛ مبينًا أن "سبيماكو الدوائية" اتخذت العديد من الخطوات الاستراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج والعمل على توفير الأدوية من خلال تطوير أدوية متوائمة مع المتطلبات العالمية، وتلك الخطوة ستساهم في رفع نسبة إنتاج الأدوية محليًّا إلى 40% وهذا ما ركزت عليه رؤية المملكة الطموحة لهذه الصناعة الاستراتيجية.
وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية، النجاحات التي تحققت إلى الكفاءات السعودية خاصةً في تخصصات الصيدلة والكيمياء والهندسة؛ لافتًا إلى الدور الكبير للشراكات العالمية التي تساهم في نقل تكنولوجيا المستحضرات الدوائية ذات الجودة النوعية إلى مصانع الشركة.
وأكد خالد الخطاف أن المملكة قادرة أن تصبح مركزًا إقليميًّا ومن ثم عالميًّا في صناعة الدواء، من خلال ما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانيات تقنية وعلمية وبحثية وكذلك كوادر متخصصة، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لتعزيز منظومة اقتصاديات صناعة الدواء؛ لتحقيق أعلى معايير الأمن الدوائي في المملكة.