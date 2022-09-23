الرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو الدوائية" في اليوم الوطني: المملكة ستصبح مركزًا عالميًّا لصناعة الأدوية

وأكد خالد الخطاف أن المملكة قادرة أن تصبح مركزًا إقليميًّا ومن ثم عالميًّا في صناعة الدواء، من خلال ما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانيات تقنية وعلمية وبحثية وكذلك كوادر متخصصة، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لتعزيز منظومة اقتصاديات صناعة الدواء؛ لتحقيق أعلى معايير الأمن الدوائي في المملكة.