9 مسارات.. "سعود بن نهار" يدشن مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف

وكان أمين الطائف قد وقّع في وقت سابق عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف، وتنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة، بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، ويستفيد من المشروع أكثر من مليوني راكب سنويًّا يوفر لهم مشروع النقل العام خيارات نقل متعددة، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي يوفرها المشروع، والمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية بشكل كبير، والحد من تلوث البيئة بعوادم المركبات.