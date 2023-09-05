9 مسارات.. "سعود بن نهار" يدشن مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف

دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مشروع "النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف"، من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بجوار جامع الملك فهد، بحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المختصين.
ونوّه الأمير سعود بن نهار بن سعود بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، للمشاريع التي تسهم في تنمية البنى التحتية، وأهمية مشروع النقل العام بالحافلات، الذي أطلقته الأمانة بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى؛ بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة المدينة من خلال تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكان أمين الطائف قد وقّع في وقت سابق عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف، وتنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة، بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، ويستفيد من المشروع أكثر من مليوني راكب سنويًّا يوفر لهم مشروع النقل العام خيارات نقل متعددة، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي يوفرها المشروع، والمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية بشكل كبير، والحد من تلوث البيئة بعوادم المركبات.
وأكد المهندس "الرحيلي" أن هذا المشروع سيكون له أثره الواضح في خطط وبرامج التنمية بالطائف، ويحقق مستهدفًا رئيسيًّا للرؤية السعودية الطموحة لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة، وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي والنهوض بالمجالات التجارية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، كما يعزز جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحسين جودة الحياة، وفتح قنوات استثمارية جديدة بالمنطقة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن هناك 9 مسارات لمشروع تشغيل النقل العام بالحافلات بطول ٢٩٣ كيلومترًا، تضم ١٨٢ نقطة توقف، وتعمل ٥٨ حافلة لنقل الركاب على مدار ١٨ ساعة عمل، ويعمل عليها ١١٦ سائقًا للحافلات.
وأضاف أن من أبرز سمات الخطة المستقبلية بتطوير الخدمة، زيادة مسارات الشبكة وتوسيعها لخدمة أكبر شريحة من السكان، وتطوير مسارات للحافلات السريعة BRT، ودعم الخدمة بالتقنيات الحديثة، علاوة على زيادة وتطوير نقاط التوقف، وقد تم تفعيل أحدث التقنيات في المشروع ومن أهمها توفير خيارات حجز ودفع متعددة وآمنة من خلال التطبيق الذي يمكّن الراكب من الحجز والدفع والاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى.