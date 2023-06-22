مجموعة سليمان الحبيب الطبية تحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم بالتعاون مع "كفيف"

احتفت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية -ممثلة في إدارة مختبرات المجموعة- باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 14 يونيو.
ونظّمت فعالية بالتعاون مع جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف)، بمستشفى المجموعة بالتخصصي، وشهدت الفعالية تصميم وإطلاق استمارة مبتكرة خاصة للتبرع بالدم بطريقة برايل للمكفوفين في المملكة العربية السعودية، والتي تم تصميمها وتنفيذها بمطابع جمعية كفيف، بمشاركة وإشراف متخصصين، لاستخدامها في مستشفيات المجموعة، ومراكز التبرع بالدم الخاصة بها.
وقال الدكتور أسامة خوجة المدير الطبي لأقسام المختبرات بالمجموعة، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع وتمكين الأشخاص المكفوفين اللائقين صحيًّا على التبرع بالدم، لمساعدة وتحسين نوعية حياة فئات المرضى المعتاشين على نقل الدم، وإنقاذ النساء المصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة، والأطفال المصابين بفقر الدم والمرضى المصابين باضطرابات الدم والنخاع العظمي، واضطرابات الهيموجلوبين الوراثية، وضحايا الحوادث، وتقديم الدعم للتدخلات الجراحية، خاصة تلك التي تُجرى لمصابي الحوادث والكوارث الطبيعية ونحوها.
وأضاف الدكتور "خوجة" أن الاستمارة ستساعد على سد الحاجة المتزايدة للدم، وفي دمج ذوي الهمم بالمجتمع؛ إذ تفتح الباب للراغبين من هذه الفئة الغالية للمشاركة في الحملات المجتمعية للتبرع بالدم، والمساهمة في إسناد النظام الصحي.
بدورها أكدت "فوزية سوي" اختصاصية المختبرات بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، أن توفر الإمدادات الكافية المأمونة من الدم ومنتجاته؛ من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إضافة إلى أن المواظبة على التبرع بالدم يسهم في التقليل من مخاطر الإصابة بالكثير من الأمراض كالقلب والجلطات ويساعد على تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية دأبت على القيام بالكثير من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، خاصة في الأيام الطبية العالمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وسط كافة شرائح المجتمع؛ إذ إنها تقوم بتنظيم المؤتمرات الطبية، وتعقد دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، وغيرها، في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد، ونحوها من التجمعات، للوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى.