مجموعة سليمان الحبيب الطبية تحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم بالتعاون مع "كفيف"

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية دأبت على القيام بالكثير من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، خاصة في الأيام الطبية العالمية؛ بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وسط كافة شرائح المجتمع؛ إذ إنها تقوم بتنظيم المؤتمرات الطبية، وتعقد دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، وغيرها، في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد، ونحوها من التجمعات، للوصول إلى مجتمع صحيح ومعافى.