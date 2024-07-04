الرياض تستضيف مؤتمر "تمكين تجربة العميل" في 9 يوليو الجاري

ويتوقع المؤتمر حضور نحو 750 مشاركًا من أكثر من 30 دولة، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في قطاعات متعددة، مثل: الاتصالات، الحكومة، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.