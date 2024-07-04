الرياض تستضيف مؤتمر "تمكين تجربة العميل" في 9 يوليو الجاري

تستعد العاصمة الرياض، لاستضافة الدورة الرابعة من مؤتمر "تمكين تجربة العميل"، في التاسع والعاشر من يوليو الجاري.
ويُعد المؤتمر، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل، حدثًا بارزًا في مجال تحسين تجربة العملاء، ويهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات والابتكارات التي تعزز هذا المجال الحيوي.
ويتوقع المؤتمر حضور نحو 750 مشاركًا من أكثر من 30 دولة، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في قطاعات متعددة، مثل: الاتصالات، الحكومة، الخدمات المصرفية، الرعاية الصحية، التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.
يأتي المؤتمر، تزامنًا مع "هاكاثون" مبتكر، تحت شعار "تحويل التجربة.. تمكين النجاح"، يعقد على مدى يومين في مدينة الرياض، برعاية الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل.
وأعرب عضو مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية الدكتور عبدالعزيز العصيمي، عن تفاؤله بمستقبل سوق تجربة العميل في المملكة، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضح "العصيمي"، أن السوق السعودي لتجربة العميل يقترب من حاجز الـ50 مليار ريال، ما يعكس أهمية وفعالية المبادرات التي تهدف إلى تحسين رضا العملاء.
وقال: سيشهد الهاكاثون مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والفرق المحترفة في القطاعين العام والخاص؛ حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز التفاعل مع العملاء، وتشجع على الابتكار، وتكتشف المواهب الشابة، وتعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف: يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل أحدث التقنيات في القطاع، مثل: الدردشة الآلية والذكاء الاصطناعي، والتجارب الافتراضية، وتحليلات البيانات التي تسهم في تعزيز تفاعلات العملاء وزيادة الولاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تقديم رؤى متعمقة وشاملة.
وأكد الدكتور "العصيمي" أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، 2030 في مجال تمكين تجربة العميل، ما يسهم في جعل المملكة العربية السعودية رائدة عالميًا في هذا المجال.
وسيتيح المؤتمر فرصًا كبيرة للتواصل والتعاون بين المشاركين، بما يعزز تطوير هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي أول أكاديمية متخصصة في تجربة العميل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم برامجها المتميزة في مجالات تجربة العميل، وخدمة العملاء، والإتيكيت، والبروتوكول الدولي.