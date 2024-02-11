"روش السعودية" تنظم لقاء طبي لتحسين حياة مرضى سرطان الغدد الليمفاوية

وتعرف الحضور على حياة المرضى عن قرب وسبل تعايشهم مع المرض من خلال مشاركة حالات حقيقية؛ لفهم كيفية تأثير التطورات الطبية المستمرة على نتائج المرضى، لا سيما بعد تعزيز معدلات الشفاء لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية، إلى جانب تقديم معلومات طبية حول معدل انتشار سرطان الغدد الليمفاوية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن هذا النوع من السرطان يصيب نحو 160 ألف شخص حول العالم كل عام، فيما يبلغ عدد المرضى في المملكة العربية السعودية نحو 500 مريض.