"روش السعودية" تنظم لقاء طبي لتحسين حياة مرضى سرطان الغدد الليمفاوية

نظمت شركة روش العربية السعودية المحدودة، يوم الجمعة الماضي، لقاءً طبيًّا موسعًا في مدينة الرياض، بمشاركة نحو 80 من مقدمي الرعاية الصحية في السعودية، وبحضور أطباء من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة؛ وذلك بهدف تحسين وتعزيز حياة مرضى سرطان الغدد الليمفاوية.
وتضمن اللقاء أربع جلسات حوارية، تعرّف الحضور من الأطباء والمتخصصين على آخر مستجدات علاج المرضى، وتسليط الضوء على الأعباء الاقتصادية المترتبة على العلاجات، والدور الذي تُساهم فيه شركة روش في تعزيز معدلات شفاء المرضى وتقليل نسبة الانتكاس بينهم.
ومهدت الفعالية الطبية التي عقدتها شركة روش العربية السعودية المحدودة لفهمٍ عميقٍ لخريطة مرض سرطان الغدد الليمفاوية؛ وذلك من خلال الاطلاع على أحدث نتائج التجارب السريرية، وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية، والكشف عن العلاجات الناشئة التي ستعيد تشكيل مستقبل إدارة سرطان الغدد الليمفاوية.
وتعرف الحضور على حياة المرضى عن قرب وسبل تعايشهم مع المرض من خلال مشاركة حالات حقيقية؛ لفهم كيفية تأثير التطورات الطبية المستمرة على نتائج المرضى، لا سيما بعد تعزيز معدلات الشفاء لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية، إلى جانب تقديم معلومات طبية حول معدل انتشار سرطان الغدد الليمفاوية، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن هذا النوع من السرطان يصيب نحو 160 ألف شخص حول العالم كل عام، فيما يبلغ عدد المرضى في المملكة العربية السعودية نحو 500 مريض.