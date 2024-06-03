"الزعاق": اليوم أول مربعانية القيظ فيها أطول نهار وأقصر ليالٍ

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إن اليوم أول موسم مربعانية القيظ، وهي أحد مواسم القيظ الثلاثة "مربعانية القيظ، قدحة القيظ، جمرة القيظ"، ومدتها أربعون يوماً، وفيها أطول نهار وأقصر ليالي السنة؛ لافتاً إلى أن أشد الأيام حرارة تأتي عادة بعد المربعانية؛ أي في موسمَي قدحة وجمرة القيظ.