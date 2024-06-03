"الزعاق": اليوم أول مربعانية القيظ فيها أطول نهار وأقصر ليالٍ

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إن اليوم أول موسم مربعانية القيظ، وهي أحد مواسم القيظ الثلاثة "مربعانية القيظ، قدحة القيظ، جمرة القيظ"، ومدتها أربعون يوماً، وفيها أطول نهار وأقصر ليالي السنة؛ لافتاً إلى أن أشد الأيام حرارة تأتي عادة بعد المربعانية؛ أي في موسمَي قدحة وجمرة القيظ.
وأضاف الزعاق؛ أن العرب تفوقوا في لغة الأرقام، باعتبارها من أساسيات علم الحساب عندهم.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن لغة الأرقام حاضرة في معظم المسميات، مثل: الأسبوع والأحد والخميس ورياح الخماسين التي سُميت بهذا الاسم؛ لأن مدتها 50 يوماً.
وأكمل أن مربعانية القيظ هي أشهر مواسم الصيف ومدتها 40 يوماً وتدخل علينا اليوم الإثنين، وهي الأربعون يوماً السابقة للحر اللاهب، وفي أولها ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على معظم بلدان الخليج، وتبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، وخلالها نعيش أطول نُهر وأقصر ليالٍ بالسنة.