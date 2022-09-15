رئيس لجنة اليوم الوطني بجمعية "تطوير" يعتمد خطة عمل الفعاليات

وأكد "الحبردي" أن برنامج الحفل للجمعية سيحظى بالعديد من الفعاليات وسيقدم فيه برنامج متكامل للحفل حيث سيتم عرض فيلم وثائقي للجمعية ونشأتها وأهدافها وبرامجها التي طُرحت، موضحاً أن هذه هي المشاركة الثانية للجمعية منذُ تأسيسها في شهر رجب لعام 1442هـ.