رئيس لجنة اليوم الوطني بجمعية "تطوير" يعتمد خطة عمل الفعاليات

اعتمد رئيس لجنة فعاليات اليوم الوطني بجمعية تطوير لخدمة الأحياء، محمد بن بجاد الحبردي، خطة عمل حفل الجمعية التي ستقيمه مساء الجمعة المقبل بإذن الله بإحدى القاعات بحي لبن.
وتأتي المشاركة بفعاليات اليوم الوطني لجمعية تطوير لخدمة الأحياء بعد أن أقرّ مجلس إدارة الجمعية برنامج فعاليات اليوم الوطني 92 للمملكة.
وأكد "الحبردي" أن برنامج الحفل للجمعية سيحظى بالعديد من الفعاليات وسيقدم فيه برنامج متكامل للحفل حيث سيتم عرض فيلم وثائقي للجمعية ونشأتها وأهدافها وبرامجها التي طُرحت، موضحاً أن هذه هي المشاركة الثانية للجمعية منذُ تأسيسها في شهر رجب لعام 1442هـ.
وسأل محمد الحبردي المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من كل مكروه وأن يَمُد في عمريهما على طاعته وأن يديم على هذه البلاد نعمة أمنها وأمانها.