"الحقيل" يترأس الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

يُذكر أن هيئة التحكيم تتكون من (7) أعضاء لكل دورة، حيث يتم اقتراح (5) مهندسين من قبل اللجنة العلمية الاستشارية من بين مرشحي الدول الأعضاء، على أن يكون (3) منهم معماريون و (1) على الأقل مهندسًا مدنيًا، وممثلًا لاتحاد المهندسين العرب وآخر عن جامعة الدول العربية يتم الاتفاق عليه بين أمانتها وأمانة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، شريطة أن يكون خبيرًا في التراث العربي الإسلامي.