"المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" حول الحالة المطرية بالباحة وعسير وجازان

وتشمل الحالة التي تبدأ في الواحدة ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، كلاً من: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن في الباحة.. والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، وكلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان.