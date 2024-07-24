"المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" حول الحالة المطرية بالباحة وعسير وجازان

تفاعل الدفاع المدني مع الإنذار الأحمر للأرصاد حول الحالة المطرية بكل من الباحة وعسير جازان.
ودعا "المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.
ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من: عسير وجازان والباحة، لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
وتشمل الحالة التي تبدأ في الواحدة ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، كلاً من: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن في الباحة.. والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بعسير، وكلاً من: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بجازان.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول.