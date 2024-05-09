شركة الزمازمة تجهز 40 مليون عبوة زمزم لسقاية ضيوف الرحمن بموسم حج 1445هـ

أطلقت شركة الزمازمة سلسلة من الدورات التديبية وورش العمل الهادفة إلى رفع وتعزيز مستوى الكفاءة الإدارية والتشغيلية لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، بمراكز الخدمة الميدانية، ومنافذ استقبال وتوجيه وتفويج الحجاج عند مداخل ومخارج العاصمة المقدسة، وذلك بمقر مركز التعبئة الآلية التابع للشركة بمخطط الوسيق.
وأكد عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة والعضو المنتدب الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، أهمية الورشة في تعزيز جودة الخدمات خلال موسم الحج، والعمل على تطوير النماذج التشغيلية لمراكز الخدمة الميدانية داخل مكة المكرمة وعبر منافذ استقبال وتوجيه وتفويج الحجاج عند مداخل ومخارج العاصمة المقدسة، وكذلك التدريب على أحدث النماذج التطويرية لمنصة زمزم الرقمية الهادفة إلى حوكمة وتوثيق عمليات توصيل واستلام عبوات ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.
وأضاف الدكتور "ياسر" أنه سيتم استهداف توزيع أكثر من 40 مليون عبوة ماء زمزم على حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا تخصيص 22 عبوة لكل حاج، إضافة إلى تطوير قنوات رقمية مباشرة مع ضيوف الرحمن من خلال إدخال خدمة الباركود على عبوات الماء؛ لتسهيل عملية طلب الماء وتسليمه بطريقة تحاكي أحدث معايير التحول الرقمي.
كما تطرق إلى الخطة التشغيلية للشركة لموسم حج 1445 هـ، التي سيتم تنفيذها من خلال نموذج حوكمة عمليات توزيع عبوات زمزم، مستعرضًا نموذجًا لعملية المراقبة الرقمية للعمليات التشغيلية، ومسارات ضبط الجودة للخدمات المقدمة في المساكن، وخيارات الخدمة في مساكن الحجاج، وتسليط الضوء على أهم المخرجات والأفكار التي تم طرحها والتأكيد على أهمية تسجيلها والعمل عليها لتحقيق نقلة نوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.