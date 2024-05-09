شركة الزمازمة تجهز 40 مليون عبوة زمزم لسقاية ضيوف الرحمن بموسم حج 1445هـ

كما تطرق إلى الخطة التشغيلية للشركة لموسم حج 1445 هـ، التي سيتم تنفيذها من خلال نموذج حوكمة عمليات توزيع عبوات زمزم، مستعرضًا نموذجًا لعملية المراقبة الرقمية للعمليات التشغيلية، ومسارات ضبط الجودة للخدمات المقدمة في المساكن، وخيارات الخدمة في مساكن الحجاج، وتسليط الضوء على أهم المخرجات والأفكار التي تم طرحها والتأكيد على أهمية تسجيلها والعمل عليها لتحقيق نقلة نوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.