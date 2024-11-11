"البلسم" تجري 56 عملية في أول يومين من المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك والنساء والأطفال باليمن

ووصل فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 18 طبيبًا وممرضًا وفنيًا، إلى مدينة عدن، السبت، لإجراء العمليات الجراحية في تخصصات المسالك والنساء والأطفال، ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

وتمكن الفريق خلال أول يوم من المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك والنساء والأطفال المقام بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، من إجراء الفحص الطبي لعدد 38 مريضًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.