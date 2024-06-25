السعودية تحتفل بالسنة الدولية للإبل في جنيف.. وتفتتح معرض "موكب الهجن أبطال الصحارى"

وتشارك المملكة في هذا المعرض، بوفد برئاسة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي بن محمد الشيخي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات أعضاء اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للإبليات 2024، كما شارك في المعرض أكثر من 13 جهة حكومية، وشركات من القطاع الخاص؛ لإبراز جهودها في مجال تطوير قطاع الإبليات، إلى جانب استعراض المنتجات الغذائية والطبية، والتجميلية المشتقة من الإبل، بالإضافة إلى عكس القيمة الكبيرة للإبل في المجتمع السعودي، ثقافيًا واجتماعيًا.