عبدالله الراجحي: 17.151 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي لعام 2022 بارتفاع نسبته 16%

أعلن الأستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، أن المصرف حقق أرباحًا صافية لعام 2022 بلغت 17.151 مليون ريال، مقارنة مع أرباحٍ بلغت 14.746 مليون ريال للعام السابق 2021، وبزيادة بلغت 16%.
وقال الراجحي إن المصرف واصل النمو على جميع الأصعدة وحقق أهدافه الاستراتيجية مرتكزًا على ولاء العملاء، وثقة المستثمرين، ومهنية واحتراف الموظفين والموظفات الذي واصلوا التميز والابتكار؛ لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من الأفراد والشركات، وعبّر عن شكره وأعضاء مجلس الإدارة لمنسوبي المصرف والشركات التابعة، وعن الامتنان للبنك المركزي السعودي على جهوده ودعمه للقطاع المالي في المملكة.
وأكد قوة المركز المالي للمصرف؛ حيث واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة؛ وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المركز المالي؛ حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 260%.
واستعرض بعض أهم إنجازات المصرف خلال العام الماضي؛ حيث حصل المصرف على سبع جوائز وطنية وعالمية؛ منها خمس جوائز في قطاع الإسكان والتمويل العقاري، إضافة لجائزة المركز الأول في علاقات المستثمرين ضمن جوائز السوق المالية السعودية للمرة الثانية على التوالي.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في سوق الصكوك؛ حيث تجاوز عدد المستثمرين المشاركين في طرح صكوك الشريحة الأولى البالغ حجمه 6.5 مليارات ريال أكثر من 600 مستثمر؛ وهو ما يُعد رقمًا غير مسبوق في سوق الصكوك المحلي؛ مما يعكس مدى ثقتهم في المصرف؛ فيما بلغ عدد المكتتبين في أول صكوك من نوعها تُطرح للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والشركات، أكثرَ من 125 ألف مستثمر محلي وأجنبي اكتتبوا بأكثر من 11 مليون صك تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليار ريال، وبمعدل تغطية قاربت 300%.
واختتم الراجحي تصريحه بالقول: "فخورون أن بعض القطاعات التي حققت النمو، تُسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث ارتفع التمويل العقاري للمواطنين بنسبة 30%، وزاد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61%، وازدادت معدلات المصرفية الرقمية في قطاعي الشركات والأفراد، وحافظ المصرف على ريادته في تقديم منتجات وخدمات رقمية لأول مرة مثل خطابات الضمان الرقمي والاعتماد المستندي الرقمي للشركات، وتقديم خدمات إضافية للأفراد مثل حساب الادخار الذكي عبر تطبيق المصرف، كما ارتفعت نسبة الحسابات التي تم فتحها عبر تطبيق المصرف لتصبح 94% من إجمالي الحسابات المفتوحة خلال عام 2022، وزاد توظيف المرأة العاملة في المصرف والشركات التابعة بنسبة 109% مقارنة بالعام 2021، وأصبحت تُشَكّل نسبة 28% من إجمالي العاملين؛ فيما واصل المصرف مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة الكبرى التي يمكن قياس أثرها على جودة الحياة".
وأظهرت النتائج المالية السنوية للمصرف عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2022 مقارنة بالفترة المالية السنوية المنتهية في 31/ 12/ 2021، أن إجمالي دخل العمليات بلغ 28.575 مليون ريال مقابل 25.716 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 11%.
وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 7.264 مليون ريال مقابل 6.855 ملايين ريال للربع المماثل من العام المالي السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 6%، وبلغت الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للربع الرابع 4.404 ملايين ريال في مقابل 4.012 ملايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2021، وبنسبة ارتفاع قدرها 10%.
وبناء على هذه النتائج التي حققها مصرف الراجحي، ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 84 مليار ريال في مقابل 67 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 24%، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 762 مليار ريال في مقابل 624 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 22%، وحقق المصرف عائدًا على معدل الموجودات بلغ 2.5%؛ في حين بلغ العائد على معدل حقوق المساهمين 22.7%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.2 ريالات.
يُذكر أن مصرف الراجحي رفع خلال العام الماضي رأس ماله بنسبة 60% ليصل إلى 40 مليار ريال.