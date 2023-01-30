عبدالله الراجحي: 17.151 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي لعام 2022 بارتفاع نسبته 16%

واختتم الراجحي تصريحه بالقول: "فخورون أن بعض القطاعات التي حققت النمو، تُسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث ارتفع التمويل العقاري للمواطنين بنسبة 30%، وزاد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61%، وازدادت معدلات المصرفية الرقمية في قطاعي الشركات والأفراد، وحافظ المصرف على ريادته في تقديم منتجات وخدمات رقمية لأول مرة مثل خطابات الضمان الرقمي والاعتماد المستندي الرقمي للشركات، وتقديم خدمات إضافية للأفراد مثل حساب الادخار الذكي عبر تطبيق المصرف، كما ارتفعت نسبة الحسابات التي تم فتحها عبر تطبيق المصرف لتصبح 94% من إجمالي الحسابات المفتوحة خلال عام 2022، وزاد توظيف المرأة العاملة في المصرف والشركات التابعة بنسبة 109% مقارنة بالعام 2021، وأصبحت تُشَكّل نسبة 28% من إجمالي العاملين؛ فيما واصل المصرف مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة الكبرى التي يمكن قياس أثرها على جودة الحياة".