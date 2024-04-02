خير ختام لحياتها وشهادة من الجميع.. "السليمان": رحم الله رائدة العمل التطوعي بالمملكة مشاعل آل مبارك

ويضيف "السليمان": "تميزت مسيرة حياتها بتكريس وقتها وجهدها للعمل التطوعي والإنساني، ونشر ثقافته، حتى وصفها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأنها إحدى أهم ركائز العمل التطوعي في السعودية، مشيدًا بالأثر الذي تركته في قطاع العمل التطوعي. والناس شهود الله في أرضه، فقد امتلأ فضاء وسائل التواصل الاجتماعي برثائها، وذكر مناقبها، والإشادة بأعمالها. ولعمري، إن هذا هو أعظم إرث يتركه الإنسان بعد رحيله، إنجاز يُبقي ذكره، وعمل يستمر أثره في المجتمع، ودعاء صادق لا يرده شيء".