كفاءات طبية متخصصة في الجهاز الهضمي والتجميل تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، الدكتور حارث باحارث استشاري الجهاز الهضمي، والدكتورة نسرين مطيوري استشارية الأمراض الجلدية والتجميل.
والدكتور حارث حاصل على البورد الأمريكي في الباطنية والجهاز الهضمي، والزمالة الكندية في الجهاز الهضمي، والزمالة الأمريكية في المناظير العلاجية المتطورة.
وقد سبق للدكتور حارث أن عمل بعدد من المستشفيات الكبرى مثل مستشفي مرسي بافلوا – نيويورك، ومستشفي ترومان في كانسس ستي، كما عمل بمستشفيات وزارة الصحه بجده مثل مستشفى الملك فهد العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام، ومستشفى شرق جده العام، ويتمتع بخبرة تتجاوز 12 عاماً.
ويقوم الدكتور حارث بتشخيص وعلاج حالات أورام وانسداد القنوات الصفراوية، وذلك بعمل مناظير القنوات الصفراويه وتركيب الدعامات، بالإضافه إلي تشخيص وعلاج حالات التهاب وأورام وأكياس البنكرياس بمناظير الأشعه التلفزيونيه مع أخذ العينات ، وكذلك يقوم بتشخيص وعلاج حالات الارتجاع المريئي وحموضة المعده وعسر الهضم والقولون العصبي، ونزيف المعده والقولون وعمل مناظير المعده والقولون التشخيصي والعلاجي، بجانب مشاكل صعوبة البلع وعلاج فيروسات وأمراض الكبد المناعية والدهنية.
أما الدكتورة نسرين فهي حاصلة على البورد الأوربي والبورد العربي في الأمراض الجلدية والتجميل، وسبق لها وأن عملت بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، ومجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة، وتجمع الدكتورة نسرين بين المعرفة الطبية الدقيقة والمهنية العالية مع الرعاية الطبية الشاملة والحرص على تقديم النتائج الصحية المتميزة، كما أنها تمتلك خبرة تصل لأكثر من 10 سنوات، حيث أسهمت في علاج عدد كبير من المراجعين بنجاح ولله الحمد ، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.
وتقوم د. نسرين بتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية الشائعة والنادرة للأطفال والكبار ، بالطب الحديث المبني على الأدلة والبراهين، والمساهمة بشكل كبير في رعاية المرضى بأفضل الطرق العلاجية، كذلك تقوم بمعالجة فرط التعرق وحب الشباب والاكزيما والصدفية، وأمراض الشعر وحقن البوتكس وجلسات الليزر والتقشير والبلازما.
ويأتي انضمام كلاً من الدكتور حارث باحارث والدكتورة نسرين مطيوري إلى مستشفى الدكتورسليمان الحبيب بالمحمدية في جدة ، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، ذات الخبرات الكبيرة في مختلف التخصصات.