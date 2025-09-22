كفاءات طبية متخصصة في الجهاز الهضمي والتجميل تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

أما الدكتورة نسرين فهي حاصلة على البورد الأوربي والبورد العربي في الأمراض الجلدية والتجميل، وسبق لها وأن عملت بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، ومجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة، وتجمع الدكتورة نسرين بين المعرفة الطبية الدقيقة والمهنية العالية مع الرعاية الطبية الشاملة والحرص على تقديم النتائج الصحية المتميزة، كما أنها تمتلك خبرة تصل لأكثر من 10 سنوات، حيث أسهمت في علاج عدد كبير من المراجعين بنجاح ولله الحمد ، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.