بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ114 شخصًا لتبرُّعهم بالدم عشر مرات

وفيما يلي أسماء المتبرعين المواطنين والمواطنات الـ60 الممنوحين ميدالية الاستحقاق؛ وهم: الأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن، الرقيب إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الدريويش، عمران بن ثابت بن علي اليماني، ربان بن عزيز بن عيضة الحارثي، محمد بن فراج بن عبدالله العنزي، عبدالرزاق بن سليمان بن عبدالله القوسي، لطفي بن ملفي بن سرحان الرشيدي، فايز بن دخيل بن راشد الكثيري، محمد بن النعمان بن عبدالله زبير، عطالله بن منيس بن منصور الشمري، العريف عبدالمجيد بن متعب بن سعد العتيبي، حبيب بن حسين بن علي السماعيل، سعيد بن جواد بن علي العلوي، سامي بن سلمان بن عبدالمحسن الراشد، حبيب بن حسين بن أحمد العبود، محمد بن صالح بن عبدالله العميري، يوسف بن عبدالغني بن يوسف الفارسي، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله العبيدان، راكان بن عبدالمحسن بن ناصر بن شنان، خالد بن عبدالعزيز بن سليمان الخريجي، محمد بن شجاع بن محمد الحديبي، محمد بن صالح بن عبدالله السحيباني، الوكيل الرقيب سعود بن مهدي بن علي العبدالعزيز، عبدالحميد بن محمد بن ناصر الفالح، مشعل بن منصور بن محمد الراجحي، صالح بن عبدالكريم بن صالح أبالخيل، حليمة بنت حسن بن أحمد عسيري، إيمان بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد، عياد بن خضر بن ساكت البعيجي، بندر بن عبدالله بن علي الدوسري، الوكيل الرقيب راكان بن خلف بن شافي الشمري، بدر بن غازي بن جود الله السلمي، عبدالكريم بن حمدان بن أحمد العاتي، أسامة بن فهد بن حسين الحارثي، الرئيس رقباء البحري سعد بن سعود إبراهيم العصيمي، هشام بن موسى بن شامخ المفرج، فهد بن فريحان بن مقبول الحارثي، الرقيب فهد بن عايض بن عوض الحارثي، الوكيل الرقيب سعد بن عائض بن عواض الذويبي، الوكيل الرقيب محمد بن مزيد بن حسين اليزيدي، عبدالله بن عبيدالله جوبير السواط، أحمد بن سالم بن مسلم القثامي، محمد بن عبدالحميد بن رجب الصائغ، محمد بن حماد محمد الغريبي، المقدم الركن حسام بن إبراهيم بن حمد السيف، مشاري بن أحمد بن مشاري الهدلق، محمد بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم، محمد بن سعود بن سعد الحسين، عبدالعزيز بن عواجي بن محمد مجرشي، محمد بن عبدالله بن محمد العبداللطيف، إبراهيم بن تركي بن إبراهيم العصيمي، عبدالهادي بن علي بن عبدالهادي آل عفير، سعود بن يحيى بن صافي الربيعي، فاضل بن علي بن أحمد العيسى، صالح بن عبدالعزيز بن سليمان المشوح، أحمد بن فيصل بن ربيع العنزي، نوف بنت صالح بن عبدالعزيز العجاجي، عطية بن مقبل بن عطية الثقفي، محمد بن سليمان بن عبدالله الحصيني، جود بنت محمد بن صالح الخليفة.